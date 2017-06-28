Вирус Petya атаковал крупные компании Беларуси

Вирус Petya «дошел» до Беларуси и атаковал крупные компании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

«Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях. Как отметили в управлении «К», с заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Целью мошенников является блокировка ценной информации, в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно.

В МВД призывают в случае появления на мониторе компьютера требования «выкупа» за дешифровку обращаться в милицию.

Читайте такжеВ СБУ рассказали, как защитить компьютер от кибератак вируса-вымогателя

«Вирус-шифровальщик «Petya» является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира. Он изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы.Поскольку сбор данных, их анализ и мероприятия по установлению разработчиков требуют времени, мы настоятельно рекомендуем гражданам не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования «выкупа» за дешифровку обращаться в милицию», – отметил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович.

В МВД добавили, что несколько лет назад уже были зарегистрированы обращения жертв кибермошенников, специализировавшихся на разработке подобных вирусов-вымогателей. Пострадавшими были как физические, так и юридические лица, которые после загрузки зараженных файлов получали уведомление о блокировке операционной системы и требование заплатить деньги.

Принцип деятельности прототипов вируса Petya основывался на сканировании открытого RDP-порта, затем методом подбора паролей хакеры получали доступ к компьютеру и присылали требование "выкупа".

Читайте такжеВирус Petya.A атаковал компании в Польше

В ведомстве советуют, чтобы не стать жертвой кибератак, следует использовать сложные пароли, пользоваться только лицензионным программным и антивирусным обеспечением и постоянно их обновлять.

«Бдительность при получении сообщений по электронной почте из незнакомых и подозрительных источников также поможет избежать заражения компьютера и сети», - добавили в МВД Беларуси.

Как сообщалось, вчера, 27 июня, десятки украинских и российских компаний и госучреждений, а также некоторых стран Европы сообщили, что подверглись атаке вируса-вымогателя.