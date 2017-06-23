Yahoo! прекратит выпускать News Digest

Интернет-компания Yahoo! 30 июня прекратится создание контента и выпуск обновлений для приложения Yahoo! News Digest., сообщает Business Insider.

Читайте такжеYahoo сообщила о похищении данных миллиарда пользователейВ обновлении новостей Digest Yahoo написано: «Мы не будем создавать новые дайджесты после 30 июня 2017 года. Мы любили вас обслуживать, ребята, все эти годы».

Новостной сервис Yahoo! News Digest (ранее - Summly) был запущен в январе 2014 года. Приложение, разработанное 17-летним программистом Ником Д’Алоизио, было приобретено за $30 млн. В рамках соглашения разработчик сервиса также получил рабочий контракт с корпорацией.

13 июня американский провайдер беспроводной связи Verizon Communications завершил сделку по покупке активов Yahoo! за $4,5 млрд.