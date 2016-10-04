Yahoo по требованию спецслужб создала программу для анализа писем пользователей - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Медуза.

По данным агентства, программа была предназначена для отсеивания в реальном времени всех входящих писем, содержащих определенное сочетание символов. Передала ли компания спецслужбам какие-либо сведения и получили ли такой же запрос другие почтовые сервисы, агентству выяснить не удалось.

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Требование поступило в Yahoo в форме секретной директивы. Опрошенные агентством эксперты полагают, что она исходила от АНБ или ФБР.

По словам источников Reuters, глава Yahoo Марисса Майер поручила создание программы разработчикам почтового сервиса Yahoo, не поставив в известность службу информационной безопасности, которая через несколько недель работы обнаружила ее и приняла за хакеров. Узнав, что создание программы было санкционировано Майер, глава службы Алекс Стамос уволился из компании, пишет агентство.

Агентство отмечает, что о передаче интернет- и телефонными компаниями пользовательских данных правительству было известно и ранее, однако это первый известный случай, когда проверка касалась анализа настолько большого объема данных в реальном времени и когда ее осуществление потребовало создания специального ПО.