Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих

Известный американский инженер и предприниматель Илон Маск назвал украинские ракеты "Зенит" лучшими после своих. Об этом он сказал в ходе интервью в эфире популярного американского канала CNN, передает "Украинский промышленный портал".

Читайте такжеSpaceX перенесла запуск корабля с грузом для МКС

"Зенит". Она, наверное, лучшая после наших ", - ответил Маск на вопрос ведущей о любимой ракете.

Отметим, что основатель компании SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company и генеральный директор и председатель совета директоров Tesla Inc. добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения.

Читайте такжеИндия запустила ракету для пилотируемых полетов в космос

"Зенит" - это украинская базовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса. 28 апреля этого года был подписан договор между ЮЖМАШ и S7 Sea Launch Limited о производстве и поставке ракет-носителей серии Зенит.