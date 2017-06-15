Ученые придумали принципиально новый способ восстановления после инфаркта

Ученые Стэнфордского университета опубликовали доклад, в котором описывают новый способ восстановления сердца после инфаркта - с помощью вживления в него бактерий, выделяющих кислород в результате фотосинтеза, передает Би-би-си. В докладе говорится, что пока испытания успешно прошли на лабораторных крысах, но ученые надеятся, что в будущем метод удастся применять и к людям.

Читайте такжеУченые: Привычка долго спать на выходных увеличивает риск диабета и инфарктаПричиной инфаркта является прекращение кровоснабжения сердечной мыщцы. В результате того, что кровяной сосуд закупоривается, в сердце не поступает необходимый кислород вместе с потоком крови.

Но если именно это - критический момент, то "почему бы не взять растение или сам механизм фотосинтеза и применить его прямо к сердцу?", - сказал один из авторов исследования стэнфордский профессор Джозеф Ву.

Ученые предположили, что если вживить в сердце способную к фотосинтезу одноклеточную цианобактерию Synechococcus elongatus, то она поможет убрать углекислый газ и снабдит мышечные клетки сердца кислородом и глюкозой, которые необходимы для метаболизма в отсутствие кровоснабжения.

Метод решили опробовать на живом организме. Крысам имитировали инфаркт, ввели в их сердечные мыщцы цианобактерии, после чего направили на сердце лучи света.

Спустя 10 минут уровень кислорода в сердцах грызунов оказался значительно выше, чем у контрольной группы и у тех крыс, кому ввели цианобактерию в сердце, но не подвергали его световому излучению. Через 45 минут у первой группы также улучшилась сократимость желудочков.

Данный метод зарекомендовал себя как нетоксичный и показал, что не вызывает реакции у иммунной системы организма. Помимо своего основного назначения, введение Synechococcus elongatus может помочь поддерживать органы, сохраненные для трансплантации.

Однако ученые призывают не торопиться с выводами - пока не известно, как бактерия будет воспринята человеческим сердцем. Большой минус данного способа лечения - это открытая операция на сердце, то есть раскрытие грудной клетки, что сопровождается большими рисками.

Ученые работают над тем, чтобы сделать новый метод более безопасным, а именно, пытаются придумать, как вводить цианобактерию не напрямую в сердце, а через вены, а также как "провести" к сердцу лучи света через кожу и кости, чтобы избежать рассечения грудной клетки, рассказал Джозеф Ву.