Ученые назвали самые стрессовые профессии

Ученые выяснили, что самый серьезный стресс на работе испытывают представители малопрестижных профессий, зависящие от прихотей клиентов и начальства — официанты и продавцы.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование в журнале Neurology.

"Именно среди этой группы самый большой риск инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Те, кто занимается низкооплачиваемым физическим трудом (охранники и грузчики, например), испытывают на работе не больше стресса, чем профессора и врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские ученые обобщили данные по 140 тысячам работников в возрасте от 18 до 75 лет с трех континентов. Информация об их здоровье собиралась от 3 до 16 лет.

"Все профессии были категоризированы исходя из двух параметров: уровень психологической нагрузки и уровень контроля работника над трудовым процессом. Оказалось, что врачи, архитекторы и другие профессионалы, несмотря на высокую нагрузку, минимально рискуют получить инсульт — это уважаемые профессии, представители которых сами управляют своим рабочим временем и выполняемыми задачами", - подчеркивается в сообщении.

Наиболее стрессовыми оказались профессии официанток, медсестер, продавщиц и другие низкооплачиваемые профессии в сфере услуг. Работа в данной сфере отличается большими нагрузками, нерегулярным графиком и, главное, ее представители вынуждены подчиняться требованиям (и капризам) клиентов и руководства. Кроме того, они страдают от отсутствия уважения со стороны общества.

В результате риск инсульта для представителей этих профессий как минимум на 22 процента выше, чем у врачей и архитекторов. Ученые считают, что стресс на работе заставляет людей часто курить, употреблять алкоголь, есть нездоровую пищу — именно это и повышает риск инфаркта и инсульта.

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К удивлению исследователей, работа, где люди минимально управляют своей деятельностью, но не испытывают давления со стороны начальства и клиентов (охранники, шахтеры, грузчики), оказалась лишена рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.