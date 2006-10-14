Renault выпустит спортивный родстер (фото)

Компания Renault собирается пополнить собственный модельный ряд по-настоящему спортивным автомобилем - небольшим родстером в стиле Mazda MX-5. Эту информацию, как сообщает издание AutoExpress, подтвердил и глава подразделения RenaultSport Алан Дасса (Alain Dassas), который заявил, что выпуск такого автомобиля может начаться уже в 2010 году. По его словам, это решение было принято благодаря успеху команды Renault в гонках "Формулы-1".

Правда пока представители Renault не сообщают о своей будущей новинке никаких подробностей. Неизвестно, к примеру, на какой платформе будет построен этот автомобиль, а также какие моторы он получит.

Cтоит напомнить, что Renault уже выпускала спортивный двухместный родстер Sport Spider с 1996 по 1999 год. Этот автомобиль был ориентирован на любителей "трек-дней" и не имел даже мягкой крыши, а лобовое стекло на него устанавливалось только в качестве опции. Поэтому особой популярностью такой родстер не пользовался.

Между тем, свой успешный сезон в "Формуле-1" Renault начинает использовать уже сейчас - в Париже RenaultSport представил специальную версию хэтчбека Megane, который оснащен 230-сильным бензиновым турбомотором, набором дополнительного оборудования и имеет специальную окраску кузова.

Автолента