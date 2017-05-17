Apple планирует выпустить три новые модели ноутбуков‍ - СМИ

Крупнейший американский производитель персональных и планшетных компьютеров и других видов техники Apple планирует представить уже в начале следующего месяца три новые модели ноутбуков, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

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"Презентация трех новых моделей техники должна состояться в рамках ежегодной технологической конференции в Сан-Хосе, которая намечена на 5-9 июня 2017 года. Отмечается, что Apple выпустит обновленную версию MacBook Pro с процессором Kaby Lake производства компании Intel. Планируется, что будут представлены два ноутбука: MacBook с 12-дюймовым дисплеем и MacBook Air с новым процессором", - говорится в сообщении.

Представители компаний Apple и Intel комментировать сообщение агентству отказались.

По данным Bloomberg, 11% продаж компании Apple приходится на ноутбуки . Реализация iPhone покрывает практически две трети от всего объема продаж гиганта. В корпорации надеются, что новые модели переносных компьютеров смогут составить конкуренцию ноутбуку Surface Laptop, который был выпущен в продажу компанией Microsoft в начале этого месяца.