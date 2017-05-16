Ученые NASA зафиксировали над поверхностью Земли неизвестные вспышки (видео)

NASA зафиксировало странные вспышки над поверхностью Земли. По словам ученых вспышки настолько велики, что их даже видно из космоса. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Сначала считалось, что вспышки вызваны солнечным светом, который отражается от поверхности океана. Но позже такие же вспышки начали замечать и над сушей.

"Когда я впервые увидел это, я подумал, что, это может быть вода или озеро, от которого отражается солнце. Но блеск довольно большой, поэтому это было не так ..", - рассказал ученый Александр Маршак из Центра космических полетов NASA.

Как сообщал УНИАН ранее, астрономы обнаружили в созвездии Секстанта крайне необычную экзопланету, состоящую из материи, способной посоревноваться в легкости с пенопластом. "Эта планета в буквальном смысле "раздулась" — она весит примерно в пять раз меньше Юпитера, но при этом она на 40% больше его. Ее плотность примерно равна по этому показателю пенопласта, благодаря чему ее атмосфера является рекордно большой. Это делает ее идеальным полигоном для проверки наших методик изучения экзопланет", — заявил Джошуа Пеппер из университета округа Лехай в Бетлехеме (США).