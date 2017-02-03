Мимо земли пролетел астероид размером с челябинский метеорит

2 февраля астероид под названием P10zaUs пролетел в 160 тысячах километров от Земли, что в 2.5 раза ближе, чем до Луны. Он был размером с Челябинский метеорит, пишет ТСН.

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Небесное тело открыли 30 января, на этот момент оно находилось в созвездии Малого Льва. Это уже четвертый астероид с начала 2017 года, который залетает внутрь орбиты Луны, и пока самый яркий из них.

Ближе всех к Земле в 2017 году в понедельник 30 января пролетал маленький астероид под названием 2017 BH30.