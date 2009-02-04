Альтернативные ICQ-клиенты вернулись в сеть

Поздним вечером 3 февраля разработчики неавторизованных ICQ-клиентов выложили обновленные версии своих программ, позволяющие вновь подключиться к сети обмена сообщениями. В частности, обновились мессенджеры QIP Infium и "Mail.Ru Агента".

Таким образом, отключение альтернативных ICQ-программ продлилось всего несколько часов. В прошлый раз, 21 января, независимым ICQ-клиентам для возвращения в онлайн после аналогичного отключения понадобилось около суток.

Некоторые клиенты, например, Adium, заработали через некоторое время без обновления. Возможно, само отключение было временной мерой.

Как и в прошлый раз, отключение альтернативных клиентов производилось только на территории бывшего СССР, а ICQ-контакт номер при попытке подключения предлагал скачать с сайта ICQ.com официальные версии клиентов.

Лента.ру