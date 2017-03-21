Хакеры грозятся удалить данные с миллионов iPhone, если Apple не заплатит выкуп

Группа хакеров, которые называют себя Turkish Crime Family (Турецкая криминальная семья) грозятся удалить информацию с iPhone, которые они же и выберут, если Apple откажется заплатить выкуп, пишет Motherboard.

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Киберпреступники требуют от американской корпорации $75 тыс. в биткоинах или подарочные карты iTunes стоимостью $100 тыс.

При этом, если Apple не заплатит хакерам до 7 апреля, они удалят определенное количество аккаунтов iCloud и сотрут данные с некоторых iPhone.

Как сообщал УНИАН ранее, дизайн новой модели iPhone 8 будет похож на первый iPhone компании Apple, выпущенный 10 лет назад.

По данным источника, смартфон будет иметь каплевидный дизайн", то есть задняя панель и боковые грани будут более скругленными, чем у нынешних моделей смартфона. Отмечается, что таким образом в компании пытаются воссоздать дизайн первого iPhone, который был представлен 10 лет назад.