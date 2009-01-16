13-летняя девочка установила рекорд мира по СМС

45-летний американец Грег Хардести был очень удивлен, получив телефонный счет за месяц на 440 страницах. Как оказалось, его 13-летняя дочь Рейна отослала за месяц 14 528 СМС, или порядка 484 сообщений в день. По подсчетам отца, его дочь, общаясь с четырьмя своими подругами, отправляла СМС-сообщения каждые две минуты.

Благодаря тому что Грег Хардести подключен к безлимитному тарифному плану, увлечение дочери не подорвало семейный бюджет. Иначе - при стоимости одного сообщения в 20 центов - пришлось бы заплатить почти $3 тыс.

Со своими 14 528 сообщениями в месяц Рейна Хардести побила рекорд жительницы Новой Зеландии. В прошлом месяце 16-летняя Ханна Брук написала более 6 тысяч текстовых сообщений.

Кстати, в прошлом году исследования Walt Disney Internet Group показали, что живому разговору по телефону подростки предпочитают общение при помощи СМС и других служб обмена короткими сообщениями. По подсчетам исследователей, в среднем американские тинейджеры отправляют в день 50-70 сообщений. Кроме того, при помощи мобильного телефона они общаются в социальных сетях, смотрят видео и ищут новые развлечения.

По мнению исследователей, подростки просто не хотят отвлекаться на телефонный разговор от других занятий - просмотра фильма или компьютерной игры.

РИА “Новости”