Facebook запустил автоматическое проигрывание видео со звуком в ленте

В Facebook в ленте звук видео будет проигрываться автоматически. Такое нововведение компания введла для мобильного приложения. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В то же время громкость звука видео будет медленно убывать или возрастать во время просмотра ленты. В случае же, если телефон находиться в беззвучном режиме, то звук видео также будет отключено. Однако, будет применяться функционал для десктопной версии Facebook неизвестно.

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Также Facebook упростит просмотр вертикальных видео с телефона: при нажатии ролик будет разворачиваться на весь экран. При этом пользователи смогут и свернуть видео до небольшого окошка в углу экрана – так можно будет смотреть ролик и листать ленту новостей дальше.

Кроме того, Facebook запустила приложения для просмотра видео на Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV. В будущем планируется расширить количество платформ, на которых есть приложение.