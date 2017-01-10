Мир Disney стал ближе: компания представила собственную приставку для игр (фото)
14:59, 10 января 2017Наука и IT
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Компания Disney показала свою собственную приставку для детей с предустановленным контентом.
Помимо контента от Disney на приставку можно установить любое стриминговое приложение / IGN
Об этом сообщает IGN.
Приставка будет включать в себя видео, игры и книги от Disney. Стоимость такого устройства будет составлять $99, кроме того, отдельно можно приобрести геймпад за $39.
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Помимо контента от Disney на приставку можно установить любое стриминговое приложение, такое как Netflix или Amazon Prime, и выводить видео на телевизор. Кроме того, приставка оснащена тремя USB-портами, которые позволяют подключать любое внешнее накопительное устройство.
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