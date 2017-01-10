Археологи обнаружили древнюю гробницу в центральном Китае
08:21, 10 января 2017Наука и IT
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В центральной китайской провинции Хунань археологи обнаружили древнюю гробницу с фреской с изображением двух горничных, ее возраст может составлять более 1,4 тыс. лет.
Археологи обнаружили в центральном Китае древнюю гробницу / chinanews.com
Длина найденной гробницы составляет 14 метров, ширина - 2 метра, передает Синьхуа.
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Археологи предполагают, что гробница относится к эпохе Южных и Северных Династий - V-VI веку нашей эры.
"Это самая старая гробница, обнаруженная в провинции Хунань... Фреска может внести свой вклад в изучение истории одежды Китая", - считает один из археологов.
Ранее археологи сняли мраморную плиту, накрывавшую погребальное Ложе Христа в Гробе Господнем.
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