NASA показало фото гигантского шестиугольника на Сатурне

Об этом сообщается на сайте NASA.

На снимке изображен гигантский гексагон, освещенный солнцем.

Фотография сделана 9 сентября 2016 года с помощью широкоугольной камеры космического аппарата Cassini, когда он был расположен на расстоянии 1,2 миллиона километров от планеты.

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Разрешение снимка составляет 74 километра на пиксель.

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Ее основной целью является исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.

Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана. Завершение работы аппарата Cassini запланировано на осень 2017 года.