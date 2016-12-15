Во Львове создадут первый в Украине IT-вуз
19:19, 15 декабря 2016Наука и IT
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Учебные программы для вуза строились совместно с ведущими ІТ-компаниями.
Учебные программы строились в сотрудничестве с ведущими ИТ-компаниями / фото УНИАН
Во Львове создадут первый в Украине высшее учебное заведение ІТ-образования. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.
Заведение будет готовить на бакалаврському уровне специалистов по разработке программного обеспечения, графического и веб-дизайна, сетевых технологий и кибербезопасности, а также ИоТ (Интернет-вещей).
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На магистерском уровне искусственного интеллекта и наук о данных.
«Особенностью учебных программ подготовки является то, что они построены в тесном сотрудничестве с ведущими ІТ-компаниями и отвечают потребностям современного ІТ-рынка», - говорится в сообщении.
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