Во Львове создадут первый в Украине IT-вуз

Во Львове создадут первый в Украине высшее учебное заведение ІТ-образования. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Заведение будет готовить на бакалаврському уровне специалистов по разработке программного обеспечения, графического и веб-дизайна, сетевых технологий и кибербезопасности, а также ИоТ (Интернет-вещей).

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На магистерском уровне искусственного интеллекта и наук о данных.

«Особенностью учебных программ подготовки является то, что они построены в тесном сотрудничестве с ведущими ІТ-компаниями и отвечают потребностям современного ІТ-рынка», - говорится в сообщении.