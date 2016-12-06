YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft объединяются для борьбы с терроризмом

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Контенту, который продвигает терроризм, нет местах на наших сервисах. Мы надеемся, что наше объединение позволит усилить эффективность [борьбы]», — говорится в совместном заявлении компаний.

Читайте такжеTwitter заблокировал 235 тысяч аккаунтов за пропаганду тероризма

По данным издания, в рамках сотрудничества компании создадут специальную базу «цифровых идентификаторов», которыми будут помечаться видео и фото, призывающие людей к терроризму. Это позволит другим платформам быстрее определять «запрещенные» видео и удалять их со своих сайтов.

Планируется, что совместная база данных будет запущена в начале 2017 года, добавляет издание.

В мае компании Facebook, Twitter, Microsoft и Google согласились соблюдать новые правила Евросоюза, направленные на борьбу с разжиганием ненависти. Компании обязались принимать меры против нарушителей в течение 24 часов.