YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft объединяются для борьбы с терроризмом
Компании YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft заявили об объединении усилий для борьбы с терроризмом. Для этого будет создана совместная база данных идентификации террористического контента.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
«Контенту, который продвигает терроризм, нет местах на наших сервисах. Мы надеемся, что наше объединение позволит усилить эффективность [борьбы]», — говорится в совместном заявлении компаний.
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По данным издания, в рамках сотрудничества компании создадут специальную базу «цифровых идентификаторов», которыми будут помечаться видео и фото, призывающие людей к терроризму. Это позволит другим платформам быстрее определять «запрещенные» видео и удалять их со своих сайтов.
Планируется, что совместная база данных будет запущена в начале 2017 года, добавляет издание.
В мае компании Facebook, Twitter, Microsoft и Google согласились соблюдать новые правила Евросоюза, направленные на борьбу с разжиганием ненависти. Компании обязались принимать меры против нарушителей в течение 24 часов.