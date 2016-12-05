Эксперты назвали причину "взрывоопасности" Samsung Note 7

Официальная причина самовозгорания смартфонов Samsung Note 7 пока не названа. Свою версию назвали специалисты компании Instrumental, которая занимается диагностикой гаджетов, Анна Щедлецки и Сэмюэль Вайс. Их блог цитирует издание Ubergizmo.

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Причиной самовозгорания не впервые называют дизайн телефона. Но эксперты посмотрели на это под другим углом. Если проблема была только в батарее, то почему производитель не просто заменил ее, а вынужден был "убить" линейку Note 7? Вероятно, что причина в самом смартфоне.

Специалисты пришли к выводу, что в гонке с другими производителями Samsung попытался установить в свою флагманскую модель слишком большой аккумулятор. Можно было бы просто комплектовать его меньшим аккумулятором, но тогда Note 7 смог бы продержаться без подзарядки меньше своего предшественника, Note 5, и меньше своего главного конкурента - iPhone 7 Plus.

Также отмечается, что южнокорейский производитель использовал стандартные процедуры тестирования вместо того, чтобы провести его самостоятельно. Возможно, тогда проблема была бы обнаружена раньше. Но процесс тестирования, возможно, был упрощен также в попытке обогнать по выходу на рынок iPhone 7.

Как известно, американская Комиссия по безопасности потребительских товаров сообщала о почти 100 случаях перегрева батареи Galaxy Note 7. Одно из устройств загорелось на борту самолета Юго-западных авиалиний. Другое воспламенилось во время зарядки в салоне «Джипа» семьи из Санкт-Петербурга, Флорида, в результате чего автомобиль сгорел.

Из-за неполадок с батареей Samsung объявила о полном прекращении выпуска Galaxy Note 7. Убытки от такого шага компания оценила в $3 млрд. Продажа смартфонов стартовала 19 августа. Впоследствии Samsung остановила продажи и отозвала более 2,5 млн устройств из-за их возгорания при зарядке или использовании.