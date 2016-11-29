Ученые обнаружили способность нанотрубок замораживать воду при 105 градусах

Об открытии они рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology, передает "Газета.Ru".

Ранее считалось, что тесное пространство скорее понижает, чем повышает температуру замерзания, причем это значение колеблется в пределах 10°С. Но в углеродных нанотрубках вода ведет себя совершенно противоположным образом: в экспериментах она замерзала при 105°С.

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Причем изменение размера трубки даже на одну сотую нанометра меняло температуру замерзания на десятки градусов. Состояние воды в трубках определяли с помощью инфракрасной спектроскопии – пропускание ИК-излучения через воду вызывало колебательные движения и это позволяло выяснить, в каком агрегатном состоянии находится вода. Ученые считают, что не совсем верно называть «замерзшую» в нанотрубках воду льдом – они не обнаружили у нее характерной для льда кристаллической структуры. Также они не могут понять, как вода вообще может попадать внутрь трубок – предполагается, что углеродные нанотрубки обладают водоотталкивающим эффектом.

Исследователи еще не изучили поведение воды в нанотрубках до конца, но уже ищут способы, как применить обнаруженный эффект. В частности, они придумали «ледяные провода», в которых будут использоваться уникальные электрические и термические свойства льда, например, способность проводить протоны в 10 раз лучше, чем другие проводники.