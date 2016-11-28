Первый африканский спутник будет создан студентками

При этом в отличие от других подробных аппаратов собран он будет руками местных девушек-студенток, передает CNN.

Планируется, что спутник будет летать по полярной орбите и следить за изменениями погоды на африканском континенте. Сам спутник куплен южноафриканской организацией экономического сотрудничества (MEDO), планируется, что к разработке и использованию спутника привлекут девушек-исследовательниц из Намибии, Малави, Кении и Руанды.

«Исследование космоса и наблюдение за атмосферой Земли не то, чем привыкли заниматься жители Африки. Я хочу показать другим девушкам, что нам не стоит сидеть сложа руки и ограничивать себя», - сказала о предстоящем запуске одна из девушек.