Этой ночью над Землей взойдет "суперлуна"

"Суперлуной" называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли, передает ТСН.

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В этот момент Луна визуально будет казаться больше и ярче, чем обычно. Созерцать огромное ночное светило можно будет более двух часов – в том числе и в Украине. Причем "суперлуние", которое взойдет в ночь на 14 ноября, будет самым зрелищным и крупнейшим не только в этом году, но и в целом ХХІ столетии.

Как утверждают эксперты, в последний раз спутник Земли так близко подходил к планете в далеком январе 1948 года. В следующий раз увидеть похожее явление можно будет только 25 ноября 2034 года.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 октября в небе над Восточным полушарием, в частности, и над Украиной, взошла "черная" Луна.