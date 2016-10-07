Французская компания разрабатывает электрический самолет

Согласно планам компании, в ближайшие несколько недель начнутся продувочные испытания модели самолета в аэродинамической трубе во французском Лилле, передает N+1. Они позволят проверить аэродинамическую компоновку Ampere, который планируется оснастить 32-40 электровентиляторами.

Проект нового электрического самолета Ampere предполагает размещение 16-20 электровентиляторов на передних кромках консолей крыла. При этом воздушные потоки, создаваемые электровентиляторами, должны проходить по верхней поверхности консолей крыла, «прилипая» к ним благодаря эффекту Коанда.

Согласно предварительным расчетам, эффект Коанда позволит повысить подъемную силу крыла. Дело в том, что при взлете и в полете скорость воздушного потока над крылом благодаря вентиляторам будет выше, чем под ним. Это и приведет к повышению подъемной силы крыла. Сегодня эффект Коанда используется, например, в военно-транспортных самолетах Ан-72, у которых крыло обдувается струей реактивных двигателей.

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Новый электрический самолет сможет развивать скорость до 500 километров в час, а продолжительность его полета составит около 2 часов. Пилотировать Ampere будет проще, чем обычный легкий самолет, благодаря специальному программному обеспечению. Кроме того, на самолет установят навигационное оборудование с упрощенным графическим отображением.

Ожидается, что Ampere будет тише обычных легких самолетов. Дело в том, что небольшие электровентиляторы будут издавать более высокочастотный шум, чем обычные авиационные двигатели. Такой шум будет быстро терять интенсивность на расстоянии. Малая шумность, в свою очередь, позволит использовать Ampere на взлетно-посадочных полосах в городе.

Обеспечивать вентиляторы электричеством будут 8-10 модулей, составленных из водородных топливных элементов и литий-ионных аккумуляторных батарей, подключенных в цепь питания параллельно. По данным Onera, такой тип подключения обеспечивает энергетическую избыточность, а значит делает самолет безопаснее. Ampere сможет перевозить 4 человек.

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В мае текущего года свой полностью электрический самолет представила американская компания Aero Electric Aircraft. Он получил название Sun Flyer. Самолет предназначен для начальной подготовки летчиков гражданской авиации. Sun Flyer оснащен литий-ионными аккумуляторами, благодаря которым может находиться в воздухе до 3 часов.

На верхней плоскости крыла учебного самолета установлены солнечные батареи, которые в полете подзаряжают аккумуляторы. В режиме крейсерского полета солнечные панели могут обеспечивать до 20% энергии, необходимой электродвигателю. Взлетная масса двухместного учебного самолета составляет 1,2 тонны.