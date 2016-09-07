Трое членов экипажа МКС вернулись на Землю (фоторепортаж)

Спускаемый аппарат с астронавтом НАСА Джеффри Уилльямсом и космонавтами Роскосмосa Алексеем Овчининым, Олегом Скрипочкой совершил посадку в казахстанской степи 7 сентября 2016 года в 4:14 по Киеву, сообщает подмосковный Центр управления полетами.

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Отмечается, что все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-47/48 составила 172 суток. ТПК «Союз ТМА-20М» находился в составе МКС с 19 марта 2016 года.

Согласно сообщению, за время пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.