Украина заняла 57-е место в мире по рейтингу IT-конкурентоспособности

В текущем году Украина заняла 57-е место в мире в "Индексе конкурентоспособности в сфере IT", уступив одну позицию по сравнению с 56-м местом в рейтинге за 2007 год.

Об этом сообщается в предоставленном агентству УНИАН докладе по результатам исследования, проведенного Economist Intelligence Unit по заказу Business Software Alliance (BSA).

«За минувший год Украина особо не продвинулась в плане улучшения конкурентоспособности в области информационных технологий. Украинские научно-исследовательская сфера и IT-инфраструктура все еще остаются одними из наименее развитых в мире», - отмечается в докладе.

В исследовании, которое проводится уже второй год подряд, для 66 стран мира определяется и проводится сравнение показателей в области IT, от которых в наибольшей степени зависит уровень ее конкурентоспособности. По сравнению с минувшим годом ведущая двадцатка стран не претерпела изменений, однако 9 стран улучшили свои позиции, а 11 - ухудшили. Три страны из первой пятерки: Тайвань, Швеция, Дания - новички. Рейтинг стран Восточной Европы возглавляют Эстония, Словения, Венгрия, Чехия и Словакия.

По словам представителя BSA в Украине Владислава ШАПОВАЛА, перед вступлением во Всемирную торговую организацию Украина приняла новую законодательную базу, но, «к сожалению, ее еще надо усовершенствовать, чтобы лишить пиратов каких-либо шансов». Он считает, что украинская инфраструктура информтехнологий все еще находится на очень низком уровне, а «для осуществления прорыва в развитии инфраструктуры Украина требует большей либерализации политики в сфере телекоммуникационных технологий”.

Согласно Economist Intelligence Unit, для создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности должны присутствовать шесть факторов: наличие достаточного количества квалифицированных специалистов, развитая культура инноваций, наличие технологической инфраструктуры мирового класса, развитый режим правового регулирования, защищающий интеллектуальную собственность, например, патенты и авторские права, открытая конкурентоспособная экономика и сбалансированная государственная поддержка IT, без преград для работы рыночных механизмов.

В соответствии с данными исследования, Украина показала довольно высокий результат по общей экономической ситуации, человеческому капиталу и правовому режиму.