В Израиле археологи впервые обнаружили кладбище филистимлян

При раскопках были найдены многочисленные человеческие останки и артефакты, которые археологи датировали периодом XI-VIII века до нашей эры, передает N+1 со ссылкой на Harvard Gazette.

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Кладбище было обнаружено еще в 2013 году, однако о результатах проведенных работ публично сообщается только сейчас. Исследователи раскопали останки 160 человек, в основном взрослых людей и несколько захоронений маленьких детей. Во многих могилах ученые нашли предметы, по-видимому, принадлежавшие умершим - сосуды и чаши, реже встречались украшения и оружие: наконечники стрел и острия копий. В некоторых захоронениях археологи рядом со скелетами нашли флаконы для парфюмерии, а в двух случаях флаконы были найдены на ноздрях умерших.

Большинство умерших были похоронены в могилах овальной формы, также было обнаружено шесть погребальных камер, сделанных из песчаника, в каждой из которых были найдены останки нескольких человек.

Ученые планируют провести радиоуглеродный анализ останков и анализ ДНК, чтобы определить их происхождение. Согласно существующей ныне гипотезе, филистимляне мигрировали с запада, примерно в XII веке до нашей эры. То, что этот народ был "неместным", свидетельствуют архитектура, стиль керамики, глиняные черепки с надписями на не-семитском языке.

Руководитель раскопок, профессор Гарвардского университета Лоуренс Стаджер считает, что филистимляне мигрировали с побережья Эгейского моря, возможно с Кипра.

Ашкелон был крупнейшим и самым старым морским портом в Ханаане. Филистимляне завоевали город в XII веке до нашей эры. Ашкелон стал одним из пяти филистимских городов, которые постоянно воевали с Израилем и Иудейским царством. В 604 году до нашей эры город был завоеван и разрушен вавилонскими войсками, жители города были угнаны в плен.

Напомним, во время археологических раскопок в селе Дызахлы Габалинского района Азербайджана был обнаружен курган, возраст которого определяется в районе 3 тысяч лет.