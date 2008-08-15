Пентагон увеличил заказ на сверхлегкие гаубицы

Компания BAE Systems получила очередной заказ министерства обороны США на поставку 43 сверхлегких буксируемых гаубиц M777A2. Как сообщается в пресс-релизе компании, стоимость контракта составляет 85,6 миллиона долларов. Планируемые сроки поставки не указываются.

Ранее Пентагон заказал 676 M777A2, из которых на данный момент получено более 400 единиц. Последний контракт был подписан в апреле текущего года. В соответствии с его условиями 87 гаубиц поступят в 2010 году. Стоимость заказа составила 176 миллионов долларов.

M777A2 также состоят на вооружении Канады. В дополнение к имеющимся 12 гаубицам канадское военное ведомство планирует в ближайшее время заказать еще 25 единиц.

Запрос на поставку 57 M777A2 в минувшем месяце был получен и от Австралии. Стоимость планируемого к подписанию контракта с учетом сопутствующего оборудования и услуг оценивается в 248 миллионов долларов.

M777A2 представляет собой самую легкую в мире полевую гаубицу калибра 155 миллиметров. Ее масса равна всего 4220 килограммам, что вдвое меньше, чем у обычных орудий аналогичного класса.

Гаубица может транспортироваться на внешней подвеске вертолетов, быстро развертываться на новых позициях и вести огонь управляемыми снарядами Excalibur на дальность до 40 километров при вероятном отклонении от цели не более 10 метров.

Американские и канадские войска активно применяют M777A2 в Афганистане и Ираке. Как сообщается, талибы прозвали гаубицы "Драконами пустыни".

Лента.ру