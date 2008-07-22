Японцы создали робота-манекенщицу

Робота-манекенщицу разработали специалисты из научно-исследовательского института в японском городе Кобе.

Пока он представляет собой лишь движущийся каркас, но в скором времени его оденут в пластик, сообщают разработчики электронной супермодели.

Высота робота составляет 160 сантиметров. Он может принимать практически любое положение благодаря 16 суставам, которые делают его движения почти не отличимыми от человеческих, отмечает NEWSru.

Робот имеет небольшой вес и сравнительно низкую стоимость, поскольку изготовлен из алюминия. Управление манекенщицей будущего может осуществляться с помощью обычного мобильного телефона.

Токио активно поддерживает роботостроение, считая его потенциальным локомотивом японской экономики. По прогнозам, через пять лет рынок роботов, которые помогают человеку в повседневной жизни, в стране вырастет с нынешних 4,7 млрд. долларов до 17 млрд. долларов, а к 2025 году достигнет уже 60 млрд. долларов.