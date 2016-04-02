Пентагон выделит 75 миллионов долларов на создание сверхсовременных тканей

Об этом сообщил глава Пентагона Эштон Картер, сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

«Новый производственно-исследовательский институт будет создан консорциумом в составе 89 ведущих университетов, промышленных компаний и научных организаций во главе с МТИ и в партнерстве с Минобороны США», — заявил Картер.

Он отметил, что с учетом вкладов других участников общие инвестиции в проект превысят 317 миллионов долларов.

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По словам Картера, новые материалы будут использовать для производства нового военного снаряжения и оборудования — от прочной и удобной одежды для военнослужащих до компонентов боевых систем вооружений, например парашютов.

«Мы хотим создать ткани, которые смогут видеть, слышать, чувствовать, поддерживать связь, накапливать энергию, регулировать температуру, контролировать состояние организма человека, изменять цвет и делать еще много других вещей», — пояснил глава Пентагона.

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Участие в проекте принимают, в частности, крупнейшие компании Intel, Bose, FibeRio, а также основные производители текстиля в США.