500 тысяч звезд: Hubble сделал снимок центра Млечного Пути (фото)

Ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок сердца нашей галактики. Все звезды, за исключением нескольких голубых звезд, являются частью ядерного кластера – самого большого и плотного скопления звезд Млечного Пути, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на NASA.

Кластер включает в себя 10 миллионов звезд, которые располагаются настолько близко друг другу, что может быть сопоставимо с тем, если бы между Солнцем и ближайшей к нему звездой Альфа Центавра располагался еще миллион звезд. Это скопление звезд окружает центральную сверхмассивную черную дыру Млечного Пути, масса которой превышает массу Солнца в четыре миллиона раз.

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Для того, чтобы пробиться сквозь пылевой диск, который окружает звездное скопление, ученые использовали возможности инфракрасной камеры телескопа. Снимок, который охватывает 50 световых лет, был составлен из девяти различных фотографий. Центр Млечного Пути располагается на расстоянии 27 тысяч световых лет от Земли.

Ранее сообщалось о том, что телескоп Hubble сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.