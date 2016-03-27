Командование ВВС США окончательно потеряло в космосе новейший спутник

"Операторы 50-го космического крыла базы ВВС в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, прекратили любые попытки вернуть контроль над 19-м спутником оборонно-метеорологической программы", - сообщил представитель космических сил ВВС США Энди Роук, передает Lenta.ru cо ссылкой на издание Space News.

Читайте такжеNASA отложило запуск корабля Insight на Марс из-за технических проблемКосмический аппарат, изготовленный компанией Lockheed Martin, позволяет прогнозировать возникновение туманов, грозовых фронтов и ураганов, которые могут помешать военным операциям. Он был запущен на орбиту в 2014 году и должен был проработать пять лет.

Оборонно-метеорологическая программа предполагает наличие на орбите двух основных и двух запасных спутников для анализа образования облаков. Из-за поломки космического аппарата командование вынуждено было снова ввести в строй запущенный еще десять лет назад спутник 17.