В ТОП-10 лучших туристических стартапов мира вошел украинский сервис
Десять компаний, которые были отобраны по всему миру, поборются за победу и полмиллиона долларов в соревновании Seedstars Summit 2016 среди тревел-стартапов.
Финал международного стартап-соревнования пройдет 3 марта в Лозанне (Швейцария). Как сообщает tnooz.com, победитель получит 500 тыс. долларов. Среди финалистов значится и украинский стартап - туристический сервис Tripmydream.
Seedstars Summit — престижное международное соревнование стартапов, ориентированное на развивающиеся рынки. Ежегодно отбираются лучшие инновационные проекты различных отраслей, среди которых избирается один победитель номинации Seedstars World Best Startup.
В этом году среди прочих появилась и туристическая отрасль. В результате строгого отбора были выделены десять проектов, которые и посоревнуются в финале. Среди них:
Tickey Mobile Solutions (София, Болгария) — приложение для оплаты проезда в общественном транспорте.
Maramoja (Найроби, Кения) — сервис, построенный на предварительном заочном знакомстве с водителями такси и разработанный для безопасности пассажиров.
MyQ (Лагос, Нигерия) — мобильное приложение для управления багажом, регистрацией на рейс и покупками билетов на транспорт.
Airshop (Абиджан, Берег Слоновой Кости) — приложение, которое позволяет резервировать товары в магазинах беспошлинной торговли и забирать их во время путешествия.
ezCloud (Ханой, Вьетнам) — платформа для управления бронировками отелей.
Jethunter (Москва, Россия) — сервис для заказа частных перелетов.
PeopleFly Planet (Москва, Россия) — онлайн-страхование пассажиров от задержек и отмены рейсов.
Nomad Republic (Мехико, Мексика) — сервис, который оранизовывает туры в Мексику и другие страны.
Seeusoon (Сантьяго, Чили) — поисковая система, которая строит комбинации перелетов и проживания через сервис Airbnb.
Tripmydream (Киев, Украина) — украинский сервис, который помогает найти самые выгодные предложения по перелету и проживанию под заданный бюджет. Пользователю достаточно указать пожелания и бюджет поездки - а сервис сам подберет лучшие направления, проанализирует и выдаст самые дешевые рейсы и варианты проживания.