В ТОП-10 лучших туристических стартапов мира вошел украинский сервис

Финал международного стартап-соревнования пройдет 3 марта в Лозанне (Швейцария). Как сообщает tnooz.com, победитель получит 500 тыс. долларов. Среди финалистов значится и украинский стартап - туристический сервис Tripmydream.

Seedstars Summit — престижное международное соревнование стартапов, ориентированное на развивающиеся рынки. Ежегодно отбираются лучшие инновационные проекты различных отраслей, среди которых избирается один победитель номинации Seedstars World Best Startup.

В этом году среди прочих появилась и туристическая отрасль. В результате строгого отбора были выделены десять проектов, которые и посоревнуются в финале. Среди них:

Tickey Mobile Solutions (София, Болгария) — приложение для оплаты проезда в общественном транспорте.

Maramoja (Найроби, Кения) — сервис, построенный на предварительном заочном знакомстве с водителями такси и разработанный для безопасности пассажиров.

MyQ (Лагос, Нигерия) — мобильное приложение для управления багажом, регистрацией на рейс и покупками билетов на транспорт.

Airshop (Абиджан, Берег Слоновой Кости) — приложение, которое позволяет резервировать товары в магазинах беспошлинной торговли и забирать их во время путешествия.

ezCloud (Ханой, Вьетнам) — платформа для управления бронировками отелей.

Jethunter (Москва, Россия) — сервис для заказа частных перелетов.

PeopleFly Planet (Москва, Россия) — онлайн-страхование пассажиров от задержек и отмены рейсов.

Nomad Republic (Мехико, Мексика) — сервис, который оранизовывает туры в Мексику и другие страны.

Seeusoon (Сантьяго, Чили) — поисковая система, которая строит комбинации перелетов и проживания через сервис Airbnb.

Tripmydream (Киев, Украина) — украинский сервис, который помогает найти самые выгодные предложения по перелету и проживанию под заданный бюджет. Пользователю достаточно указать пожелания и бюджет поездки - а сервис сам подберет лучшие направления, проанализирует и выдаст самые дешевые рейсы и варианты проживания.



