Apple выиграла судебный спор с минюстом США о взломе iPhone наркоторговца

Правоохранительные органы намеревались получить доступ к смартфону iPhone 5S в октябре 2015 года - до того, как в рамках резонансного дела о расстреле в Калифорнии судья приказал Apple обеспечить доступ к устройству одного из стрелков в Сан-Бернардино, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Компания это решение оспаривает.

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Министерство юстиции «разочаровано» решением и планирует обратиться в вышестоящий суд, заявили в ведомстве.

Хотя фигурант дела в Нью-Йорке Джан Фэнь уже признал себя виновным, минюст до сих пор считает, что в смартфоне могут быть улики, интересующие следствие.

В компании, в свою очередь, назвали решение суда в Нью-Йорке хорошим предзнаменованием в споре с властями по делу о калифорнийских стрелках.

25 февраля Apple потребовала от суда освободить компанию от исполнения ранее вынесенного решения взломать смартфон калифорнийского террориста Сайеда Фарука. В обращении к суду корпорация сослалась на Первую поправку к Конституции США, которая охраняет свободу слова и гарантирует компании право «не быть принужденной к высказыванию».

17 февраля глава Apple Тим Кук в открытом письме объяснил, что компания не будет сотрудничать с ФБР, так как схема, по которой структура предлагает разблокировать телефон террориста, ставит под угрозу конфиденциальность данных. Кук назвал ее «лазейкой», с помощью которой можно будет разблокировать любой iPhone. Аналогичного мнения придерживается разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден.

ФБР потребовал от Apple разработать программное обеспечение, которое позволило бы обойти пароль на смартфоне без потери хранящихся в нем данных.

В Минюсте США заявили, что Apple неверно трактует закон. Прокуроры считают, что компания действует в угоду своей репутации и маркетинговой стратегии.

В результате стрельбы, открытой Фаруком и его супругой Ташфин Малик 2 декабря в конференц-зале города Сан-Бернардино, погибли 14 человек. Еще 21 человек получил ранения. Нападавшие были ликвидированы в ходе перестрелки с полицией. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.