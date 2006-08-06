Украина стала эффективнее бороться с пиратством

Международная федерация фонографической индустрии (IFPI) в своем ежегодном отчете, касающемся нарушения авторского права в мире выделила Украину в числе четырех государств с местными особенностями что касается проблемы музыкального пиратства.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Украина наряду с Болгарией, Тайванем и Пакистаном вынесена в отчете в категорию государств «в специальном фокусе».

За минувший год здесь произошли положительные сдвиги в борьбе с музыкальным пиратством на законодательном уровне. В результате стражи порядка получили серьезные рычаги противодействия нарушителям авторского права. Также правительство объявило о поддержке регулярных проверок фабрик звукозаписи на предмет пиратской продукции. Однако в последнее время в Украине возросло музыкальное пиратство, связанное с загрузкой на персональные компьютеры музыки в формате mp3 из незаконных веб-сайтов.

Доля пиратской продукции иностранной музыки на украинском рынке в настоящее время составляет 60 процентов. Это наносит легальным производителям убытки на 35 миллионов долларов. Международная федерация фонографической индустрии рекомендует Украине принять меры для ликвидации торговых точек, реализующих пиратскую продукцию, поощрить суды к более суровому наказанию воров авторского права и усилить таможенный контроль для предотвращения экспорта нелегальных материалов.