Ученые доказали родство сибирских народностей с индейцами в Северной Америке

Результаты исследования, часть из которых ужеопубликована в журнале Scientific Reports, согласуются с предположениями лингвистов о языковой близости индейцев с кочевниками из Сибири, пишет Gazeta.ru.

Толчком к исследованию послужила гипотеза о родстве единственного выжившего языка из енисейской семьи языков — кетского — с языком семьи на-дене (на них говорят индейцы Навахо в штатах Аризона и Нью-Мексико).

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Проведя генетический анализ, ученые установили родство четырех народностей бассейна Енисея (кетов, нганасанов, селькупов и энцев) с палеоэскимосами, вымершим народом американской Арктики (близость нганасанов к палеоэскимосам была доказана ранее). При этом кетский язык не имеет ничего общего с уральскими языками селькупов, энцев и нганасанов.

«Используя новые методы анализа полногеномных данных, мы показали, что палеоэскимосы действительно внесли заметный вклад в народы на-дене, но не в других американских индейцев. Таким образом, мы смогли проследить поток генов из Центральной Сибири к народам на-дене, датированный 5–6 тыс. лет назад. Эти результаты еще ждут публикации», — рассказал один из авторов исследования, сотрудник учебно-научного центра ИППИ РАН «Биоинформатика» и Университета Остравы (Чехия) Павел Флегонтов.

По словам ученого, поток генов между Сибирью и на-дене, естественно, не доказывает родство языков кетов и на-дене, однако показывает, что существовала миграция народов, теоретически способная перенести языки из Сибири в Америку.