Европа отказывается от стационарных телефонов

Домохозяйства стран-членов Европейского Союза все больше отказываются от использования фиксированной связи, переходя на мобильную связь и интернет-телефонию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные 27 июня Еврокомиссией.

По результатам опроса, на сегодня 24% домохозяйств используют исключительно мобильную связь, при этом в новых странах-членах в среднем 39% домохозяйств используют исключительно мобильную связь, в старых – 20%. Исключение составляют Финляндия (61%) и Португалия (48%).

22% домохозяйств используют для звонков Интернет, при этом больше всего – в Латвии (58%), Литве (51%), Чехии (50%), Польше (49%) и Болгарии (46%).

Согласно результатам исследования, на сегодня 49% домохозяйств имеют доступ к сети Интернет, при этом 36% - имеют широкополосное подключение к сети Интернет. Из тех, кто пользуется услугами Интернет, 59% имеют доступ по линиям ADSL.

Исследование также продемонстрировало снижение интереса к общественным телефонам-автоматам. На сегодня в Европе ими пользуются лишь 22% домохозяйств, при этом несколько высший показатель (почти треть опрошенных) – в Австрии и Испании.

В целом были опрошены 27 тыс. домохозяйств во всех странах-членах ЕС. Опрос был проведен в ноябре-декабре 2007 года.