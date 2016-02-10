Хакеры предлагали сотрудникам Apple взятки за логины и пароли

Таким образом злоумышленники пытались получить доступ к внутренней информации компании, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Business Insider, который владеет информацией от анонимных источников в офисе IT-гиганта в Ирландии.

"Вы удивитесь, как много людей пытались дать взятки нам, рядовым сотрудникам Apple", - рассказал один из собеседников. По его словам, хакеры зачастую связывались с работниками через электронную почту.

Читайте такжеВ Apple объяснили, почему iPhone выдает "ошибку 53"

Другой источник отметил, что мишенью злоумышленников, как правило, были менеджеры низшего звена, которые недавно заняли свою должность.

Business Insider пишет, что получение хакерами доступа к системам Apple может привести к утечке конфиденциальной информации, например, злоумышленники могли бы похитить логины и пароли пользователей или завладеть интеллектуальной собственностью и коммерческими тайнами компании.

Как отмечают собеседники портала, Apple очень трепетно относится к корпоративной безопасности, поэтому без соответствующего доступа сложно проникнуть в системы компании.