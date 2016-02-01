В Великобритании ученым разрешили генетически модифицировать человеческие эмбрионы

Основная цель исследования под руководством доктора Кэти Ниакан - понять, какие гены нужны эмбрионам для успешного развития. Ученые изучат первые семь дней жизни яйцеклетки после оплодотворения - за это время она делится от одной клетки до около 250. В этот период клетки уже организуются для выполнения определенных функций. А от генов зависит, выживет клетка или нет, передает Русская служба ВВС.

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Предполагается, что полученные данные помогут, в частности, улучшить процесс развития эмбриона при экстракорпоральном оплодотворении. Эта работа также поможет в лечении бесплодия и предотвращении выкидышей и различных патологий у детей.

В исследовании будут использованы лишь отданные для этих целей эмбрионы. Ученые не смогут пересадить эмбрионы, участвовавшие в опытах, женщинам.

Международный консорциум по стволовым клеткам, этике и праву Hinxton Group в сентябре прошлого года выпустил заявление, в котором призвал разрешить генетическую модификацию эмбрионов человека. В Европе подобные практики запрещены.

А в апреле прошлого года международная группа ученых призвала китайских коллег прекратить эксперименты с генетическим изменением эмбрионов из-за неожиданно большого количества нежелательных мутаций, которые возникли в процессе исследования.