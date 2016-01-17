NASA запустило ракету-носитель Falcon 9 с погодным спутником
21:40, 17 января 2016Наука и IT
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NASA запустило ракету SpaceX Falcon 9 для доставки погодного спутника Jason 3.
REUTERS
Американское агентство ведет трансляцию на своем сайте.
Стоит отметить, что старт произвели с базы военно-воздушных сил США в Калифорнии.
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Стало известно, что полученную с помощью спутника информацию будут использовать для изучения изменений мирового климата и прогнозирования ураганов и тайфунов.
And we have liftoff of the #Jason3 satellite to monitor sea level rise. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQehttps://t.co/zCNvwbN3rA
— NASA (@NASA) January 17, 2016
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