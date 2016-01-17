NASA запустило ракету-носитель Falcon 9 с погодным спутником

21:40, 17 января 2016
Наука и IT
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NASA запустило ракету SpaceX Falcon 9 для доставки погодного спутника Jason 3. 

REUTERS

Американское агентство ведет трансляцию на своем сайте.

Стоит отметить, что старт произвели с базы военно-воздушных сил США в Калифорнии.

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Стало известно, что полученную с помощью спутника информацию будут использовать для изучения изменений мирового климата и прогнозирования ураганов и тайфунов. 

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