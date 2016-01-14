Audi начала готовить свой луноход к полету

В конкурсе с призовым фондом в $30 млн, посвященном космическим полетам, могут принимать участие инженеры и компании со всего мира, передает Lenta.ru. Победу в соревновании одержит та команда, которая сумеет доставить автоматизированный вездеход на Луну.

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По правилам конкурса, устройство должно пройти по лунной поверхности по крайней мере 500 м и передать на Землю изображения и видео в высоком разрешении. Запуск лунохода Audi Lunar Quattro запланирован на конец 2017 года.

О создании Audi собственного лунохода стало известно летом 2015 года. Аппарат изготовлен из алюминия, на нем установлена специальная панель, которая преобразует солнечную энергию в электричество, двигатель питает литий-ионный аккумулятор. Максимальная скорость лунохода составляет 3,6 км/ч.