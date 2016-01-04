Цукерберг намерен создать компьютерную систему по управлению домом на основе искусственного интеллекта

04:27, 04 января 2016
Наука и IT
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Сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг заявил о намерении в течение этого года создать компьютерную систему на основе искусственного интеллекта, которая бы помогала ему управлять собственным домом. 

цукерберг / facebook.com/zuck

В сообщении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook, миллиардер отметил, что каждый год "ставит перед собой задачу, чтобы узнать новое и выйти за рамки работы в Facebook", передает ТАСС.

"Моя личная цель на 2016 год - создать простой искусственный интеллект для управления домом и помощи в работе", - указал Цукерберг.

"Я собираюсь начать с изучения того, какие технологии уже есть в этой сфере", - сообщил он. - Потом я станут учить ее (новую систему - ред.) понимать мой голос, чтобы управлять таким образом всем, что есть в доме: музыкой, светом, температурой и тому подобным".

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"Буду учить ее распознавать моих друзей по лицам, когда они звонят в дверь", - добавил основатель Facebook. В число функций нового программного обеспечения, по его словам, войдет проверка того, все ли в порядке в комнате его появившейся на свет в конце прошлого года дочери Макс, а также более наглядное представление данных, касающихся управления компанией.

Ранее УНИАН сообщал, что руководители сразу нескольких крупнейших IT-компаний сообщили о выделении в общей сложности $1 млрд на нужды некоммерческой организации OpenAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта на благо человечества. 

Среди жертвователей - генеральный директор Tesla Motors и SpaceX Илон Маск, соучредитель Paypal Питер Тил, а также руководство Amazon Web Services и индийского телекоммуникационного гиганта Infosys Tech. 

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"Искусственный интеллект должен стать естественным развитием человеческого волеизъявления и обязан быть распространён так широко, свободно и безопасно, как это только возможно", - раскрывают авторы свою мысль.

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