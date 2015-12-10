NASA представило цветное видео соляных кратеров на Церере

Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает Дождь.

На поверхности Цереры, которая по площади примерно в 170 раз меньше Земли, наблюдаются более 130 ярких областей, большая часть которых представляет собой кратеры от столкновения с метеоритами. Проанализировавшие полученные с аппарата данные ученые из Геттинбергского университета установили, что яркий цвет этим областям придают соли магния и серной кислоты.

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Широкая распространенность ярких пятен на поверхности Цереры свидетельствует о существовании под поверхностью слоя из соленого льда. Этот слой имеет высокий показатель яркости, тогда как верхний слой почвы на Церере выглядит подобно асфальту на Земле.

Цвета на опубликованном видео не полностью соответствуют реальным: голубым выделяются места с более высокими показателями яркости.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn снимков Цереры — единственной карликовой планеты в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Первое цветное изображение Цереры получено монтированием снимков, сделанных станцией Dawn 4 мая 2015 года. Человеческий глаз воспринимал бы карликовую планету такой, какой она изображена в левом верхнем углу.