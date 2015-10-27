NASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn снимков Цереры

03:20, 27 октября 2015
Наука и IT
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NASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn снимков Цереры — единственной карликовой планеты в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. 

Церера / Фото: IDA / DLR / MPS / UCLA / JPL-Caltech / NASA

Об этом сообщается на сайте Планетарного общества, передает Лента.ру.

На нескольких тысячах снимках, представленных NASA, поверхность Цереры отличается цветовым однообразием (преобладает серый цвет), кроме белых пятен в районе кратера Оккатор, которые имеют синие тона. Ученые полагают, что пятна представляют собой соляные вулканы, а не ледяные, как считалось ранее.

NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / Daniel Macháček

Первое цветное изображение Цереры получено монтированием снимков, сделанных станцией Dawn 4 мая 2015 года. Человеческий глаз воспринимал бы карликовую планету такой, какой она изображена в левом верхнем углу.

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NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / Daniel Macháček

Для остальных изображений использовались красный, зеленый и синий фильтры, чтобы выявить особенности рельефа Цереры. Весь каталог снимков объединяет полноцветные фотографии Цереры, полученные в период с февраля по май 2015 года.

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NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

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