NASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn снимков Цереры

Об этом сообщается на сайте Планетарного общества, передает Лента.ру.

На нескольких тысячах снимках, представленных NASA, поверхность Цереры отличается цветовым однообразием (преобладает серый цвет), кроме белых пятен в районе кратера Оккатор, которые имеют синие тона. Ученые полагают, что пятна представляют собой соляные вулканы, а не ледяные, как считалось ранее.

Первое цветное изображение Цереры получено монтированием снимков, сделанных станцией Dawn 4 мая 2015 года. Человеческий глаз воспринимал бы карликовую планету такой, какой она изображена в левом верхнем углу.

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Для остальных изображений использовались красный, зеленый и синий фильтры, чтобы выявить особенности рельефа Цереры. Весь каталог снимков объединяет полноцветные фотографии Цереры, полученные в период с февраля по май 2015 года.

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