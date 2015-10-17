На "сердце" Плутона обнаружили загадочные углубления

На сделанном научным инструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) снимке Солнцем оказались освещены северная и левая части изображения. В поперечнике снятая поверхность достигает 210 км. На ней можно рассмотреть углубления размерами до 250 м, передает Lenta.ru.

Читайте такжеПлутону могут вернуть статус планетыНа снимке заметна равнина, а также необычные кластеры из малых впадин (с нижнего левого угла до верхнего правого). Ученые полагают, что эта область состоит из твердого азота, а ямы и впадины, достигающие сотен метров в диаметре и десятков - в глубину, образовались в результате его сублимации.

Данные, получаемые NASA, все больше свидетельствуют об активной геологии на карликовой планете. Если бы это было не так, на ее поверхности были бы заметны следы от множества ударных кратеров, как на поверхностях других небесных тел, например, Луны.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons начала 5 сентября 2015 года пиковую фазу передачи данных, полученных в ходе основного этапа исследований 14 июля , когда аппарат оказался на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. На передачу нескольких гигабайт данных уйдет около года.

В настоящее время станция находится на расстоянии более 5 млрд км от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69, находящегося на расстоянии 1,6 млрд км от Плутона в поясе Койпера. К этому объекту New Horizons может направиться после карликовой планеты. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.

Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы и строении поверхности, а также о взаимодействии с Хароном.