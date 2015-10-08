Ученые NASA установили, что небо на Плутоне синее

Об этом заявили исследователи NASA, сообщает ТСН.uа.

Согласно сообщению, на изображениях, которые недавно получили исследователи, видно синюю дымку на карликовой планете на фоне черноты космоса.

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Исследователи утверждают, что синее небо увидит и человек, если будет находиться на Плутоне.

Отмечается, что голубое небо часто является результатом рассеивания солнечного света через очень мелкие частички. На Земле эти частицы - очень маленькие молекулы азота. На Плутоне они кажутся большими. Исследователи удивлены, что увидели голубое небо в поясе Койпера.