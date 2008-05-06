Microsoft разработала специальные флешки для следователей

Корпорация Microsoft разработала небольшое устройство, которое позволяет быстро извлечь данные из компьютеров на месте преступления, пишет The Seattle Times. COFEE (Computer Online Forensic Evidence Extractor, "компьютерный добытчик судебных улик") представляет собой флешку, подключающуюся к USB-порту.

Устройство при помощи встроенных в него 150 команд способно значительно сократить время сбора цифровых доказательств. В частности, оно помогает дешифровать пароли и понять, чем занимался подозреваемый в интернете.

Предполагается, что устройство позволит не изымать компьютеры с места преступления, проводя анализ содержащейся в них информации на месте.

Microsoft раздает COFEE сотрудникам правоохранительных органов бесплатно. Его использует свыше двух тысяч служащих в 15 странах мира, в том числе в Польше, Филиппинах, Германии, Новой Зеландии и Соединенных Штатах.

Лента.ру