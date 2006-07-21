Прогулка в открытом космосе стоит $15 миллионов

Полуторачасовая прогулка в открытом космосе обойдется космическим туристам в $15 миллионов, сообщили РИА Новости в компании Space Adventures, занимающейся космическим туризмом.

"Space Adventures объявляет о том, что космические туристы во время пребывания на Международной космической станции теперь смогут участвовать в выходе в открытый космос. Клиенты, заинтересованные в такой опции, смогут провести за пределами МКС до полутора часов", - сообщает компания.

Сейчас, согласно программе, космические туристы отправляются на МКС на 10 дней. Космическое путешествие и пребывание на МКС стоят порядка $20 миллионов. В программу также входит шестимесячный курс тренировок.

Добавление выхода в открытый космос продлит путешествие на 6-8 дней, сообщили в пресс-службе Space Adventures.

РИА "Новости"