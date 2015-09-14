Ученые выяснили, что слепота помогает животным экономить энергозатраты

Об этом свидетельствуют данные сравнения шведскими учеными утративших зрение рыб из глубоких пещер Мексики с их зрячими родственниками из приповерхностных вод, передает Lenta.ru со ссылкой на CNET.

Стало известно, что отказ от зрения позволил компенсировать дефицит ресурсов в экстремальных условиях.

Ученые работали с особями из популяции незрячих мексиканских тетр (Astyanax mexicanus), ориентирующихся в темноте с помощью боковой линии (та очень чувствительна к вибрациям воды). Больше всего внимания зоологи уделили участкам мозга, которые управляют зрением у тетр, а также расчетам расходов кислорода, связанных с работой глаз. Оказалось, что утрата зрения (глаз и зрительной коры головного мозга) сберегла рыбам от 5 до 15 процентов энергетических расходов (в зависимости от возраста особи).

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Это открытие привело ученых к мысли о том, что зрение является крайне энергоемким способом восприятия, и многим животным пришлось сильно подавить развитие и ограничить функции обоняния и слуха (и других функций организма), чтобы позволить себе глаза и крупный участок мозга, обрабатывающий визуальную информацию.

Стоит отметить, что мексиканская тетра известна своей слепой пещерной формой, которая относится к одному виду со зрячей. В момент рождения пещерная тетра имеет глаза, однако с возрастом они зарастают кожей, а потом полностью исчезают.

В 2014 году ученые также выяснили, что для экономии энергии рыбы отказались не только от зрения, но и от суточных ритмов («биологических часов»).