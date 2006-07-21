Fiat 500 проходит испытания (фото)

Специалисты компании Fiat некоторое время назад приступили к испытаниям новой микролитражки Fiat 500, являющейся идеологическим преемником одноименной модели, выпускавшейся в семидесятые годы прошлого века. Напомним, что в мае текущего года итальянский концерн пообещал запустить этот автомобиль в производство спустя 500 дней - осенью 2007 года.

В основе Fiat 500 лежит новая платформа, на которой затем планируется построить следующее поколение Ford Ka. Кроме того, итальянский автомобиль получит забавный дизайн кузова, выполненный в стиле старой микролитражки, а его основными конкурентами станут недорогие модификации Mini One и Smart ForTwo. Предполагается, что базовая версия Fiat 500 в Европе будет стоить около 9500 долларов.

Первоначально микролитражку будут выпускать только в трехдверном кузове хэтчбек. Однако чуть позже к нему может присоединиться версия с мягкой секций крыши, которая может сдвигаться назад - как на классическом автомобиле. Производство новинки планируется развернуть на заводе Fiat в Польше.

Лента.ру